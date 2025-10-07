В среду сохранится пасмурная, мокрая погода.

В Украине, в среду, 8 октября, ожидаются дожди, сильный ветер и резкие перепады температуры, заявила синоптик Наталка Диденко. По ее словам, из-за активного южного циклона и влияния атмосферных фронтов влажная погода ожидается практически по всей Украине.

"Наиболее интенсивные дожди прогнозируются на юге — внимание! — включая и Одесскую область. На востоке, а во второй половине дня и на западе Украины, существенных осадков завтра, скорее всего, не будет", - пишет она в Facebook.

Сильные штормовые порывы восточного, северо-восточного направления тоже ожидаются во многих областях. В основном на юге, востоке и в центре Украины. На западе - умеренный ветер.

"На западе днем ожидается +9…+12 °C.На востоке и юго-востоке — +15…+20 °C.В центре — от винницких +12 до днепровских +19.Полтавщина, Черкассы, Кропивницкий с районами: +12…+15.На севере — +13…+16.На юге — +16…+20, в Одесской области — около +14", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве в среду ожидается влажная, облачная погода с температурой до +15 °C.

Ранее УНИАН сообщал, что погода в Одессе испортится еще сильнее. В Одесской области уже объявлен повышенный уровень опасности.

Кроме того, мы рассказывали, что в целом на погоду в Украине на этой неделе будет влиять активный циклон с юго-запада, поэтому будет преобладать дождливая погода. Над нами будет находиться прохладная воздушная масса.

