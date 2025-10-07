В ближайшие дни в Украине начнутся дожди.

На погоду в Украине на этой неделе будет влиять активный циклон с юго-запада, поэтому будет преобладать дождливая погода, но температура существенных изменений не претерпит. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 7-9 октября в большинстве областей Украины щедрую на дожди погоду, особенно в Одесской области, будут обусловливать атмосферные фронты от этого активного южного циклона.

Давление будет падать, влажность воздуха будет оставаться высокой.

"Над нами будет находиться прохладная воздушная масса, однако облачное небо обеспечит ночью отсутствие заморозков, а днем рассчитываем на умеренно теплую как для этого времени погоду, самую теплую на юге и юго-востоке", - говорят синоптики.

Ветер будет 5-10 м/с, а ночью и утром 8 октября на юге и юго-востоке страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается +8°...+13°, в западных и северных областях будет холоднее, +3°...+9°. Днем столбики термометров будут показывать +11°...+16°, только в юго-восточной части воздух будет прогреваться до +16°...+21°.

7 октября в Киеве существенных осадков не ожидается, а в дальнейшем задождит. 8 и 9 числа ожидаются умеренные осадки, а 10 и 11 октября - небольшие дожди. Днем в столице будет +11°...+16°, а 11 октября температура снизится на 2-4 градуса.

