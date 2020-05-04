Погода на неделю: в Украине будет тепло и дождливо (карта)

Теплая погода ожидается по всей стране.

На этой неделе в Украине ожидаются дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет тепло и дождливо.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. В центре до +25°, в остальных регионах до +12°...+24°.

Прогноз на 4 мая / УНИАН

Во вторник в Украине ожидаются осадки. Температура днем на востоке до +23°.

Прогноз на 5 мая / УНИАН

В среду, 6 мая, пройдут дожди. Самая теплая погода будет на западе - до +22°. В остальных регионах до +9°...+20°.

Прогноз на 6 мая / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +2°…+10°, днем до +23°.

Прогноз на 7 мая / УНИАН

В пятницу практически без осадков. Днем на востоке до +22°, в остальных регионах до +21°.

Прогноз на 8 мая / УНИАН

9 и 10 мая в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до +9°, на остальной территории +10°…+11°. Днем температура по стране +16°...+20°. В воскресенье ночью на востоке температура до +9°, днем в Украине от +19° до +24°.

Прогноз на 9 мая / УНИАН

Прогноз на 10 мая / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

4 мая - Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его "ляльное время".

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5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук, как татарин: как снег сошел, так он и тут".

6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.

7 мая - Евсей-Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.

8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".

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