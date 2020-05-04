Погода на неделю: в Украине будет тепло и дождливо (карта)
Теплая погода ожидается по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет тепло и дождливо.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. В центре до +25°, в остальных регионах до +12°...+24°.
Во вторник в Украине ожидаются осадки. Температура днем на востоке до +23°.
В среду, 6 мая, пройдут дожди. Самая теплая погода будет на западе - до +22°. В остальных регионах до +9°...+20°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +2°…+10°, днем до +23°.
В пятницу практически без осадков. Днем на востоке до +22°, в остальных регионах до +21°.
9 и 10 мая в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до +9°, на остальной территории +10°…+11°. Днем температура по стране +16°...+20°. В воскресенье ночью на востоке температура до +9°, днем в Украине от +19° до +24°.
Народный прогноз погоды в Украине
4 мая - Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его "ляльное время".
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине
5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук, как татарин: как снег сошел, так он и тут".
6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.
7 мая - Евсей-Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.
8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.
9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.
10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+18°... +9°
- Днепр+25°... +11°
- Донецк+22°... +9°
- Житомир+15°... +10°
- Запорожье+24°... +12°
- Ивано-Франковск+14°... +7°
- Киев+20°... +11°
- Кировоград+25°... +10°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+18°... +7°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+23°... +12°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+22°... +10°
- Ровно+18°... +8°
- Симферополь+20°... +10°
- Сумы+18°... +9°
- Тернополь+16°... +8°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+17°... +9°
- Черкассы+24°... +11°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+15°... +9°