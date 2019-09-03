В сети показали видео пролета самолета через ураган "Дориан"

15:27, 3 сентября 2019
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Видео было снято 1 сентября, когда ураган достиг пятой категории.

Ураган "Дориан" / REUTERS
Ураган "Дориан" / REUTERS

В Twitter Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) появилось видео пролета самолета через ураган "Дориан", который сейчас бушует на Багамских островах.

Видео было снято 1 сентября, когда ураган достиг пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Напомним, категория урагана "Дориан", который бушует на Багамских островах, была снижена с четвертой до третьей. 

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Теги: #погода#ураган#ураган Дориан
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