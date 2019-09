В сети показали видео пролета самолета через ураган "Дориан"

Видео было снято 1 сентября, когда ураган достиг пятой категории.

Видео было снято 1 сентября, когда ураган достиг пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6#FlyNOAApic.twitter.com/iclEmItCtb