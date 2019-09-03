В сети показали видео пролета самолета через ураган "Дориан"
Видео было снято 1 сентября, когда ураган достиг пятой категории.
В Twitter Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) появилось видео пролета самолета через ураган "Дориан", который сейчас бушует на Багамских островах.
Видео было снято 1 сентября, когда ураган достиг пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.
INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6#FlyNOAApic.twitter.com/iclEmItCtb— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 2, 2019
Напомним, категория урагана "Дориан", который бушует на Багамских островах, была снижена с четвертой до третьей.
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