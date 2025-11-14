Добавьте летнего тепла к серым будням.

Зима предполагает выбор теплой и уютной одежды, но любимые летние платья могут стать настоящим хитом даже в холодные месяцы.

Как пишет Glamour, главный трюк сезона - носить свитер поверх платья. Это быстро, удобно и выглядит невероятно стильно, особенно для тех, кто не любит долго стоять перед шкафом. Этот способ позволяет обновить гардероб, разнообразить зимние образы и превратить любимые платья в "зимние".

От приталенных до объемных силуэтов, от нежных светлых тонов до насыщенных цветов - возможностей множество. Чтобы сделать луки еще интереснее, можно добавлять аксессуары, носки, ботинки или сапоги, а также комбинировать несколько слоев разной текстуры. Ниже - перечень самых стильных способов носить свитер поверх платья этой зимой:

Объемный свитер поверх платья-свитера. Выглядит элегантно и ощущается как одеяло. Завязанный на талии. Игривая альтернатива использованию свитера в качестве шарфа. Свитер поверх кремового или белого платья-слипа. Универсально и напоминает стиль принцессы Кейт. Длинный объемный свитер поверх мини. Однозначно интересная игра пропорций. Свитер поверх прозрачного макси-платья. Дайте новую жизнь "naked-dress" тренду. Классическая рубашка + укороченный свитер + миди-платье. Такой образ добавляет тепла и выглядит продуманно. Кашемировый кардиган поверх платья с низким вырезом. Придаст вам элегантности. Длинный кардиган поверх кружевного мини-платья. Вдохновение эстетикой Тейлор Свифт Folklore. Монохромный образ - свитер и платье в одном оттенке, но разных тонах. Стильная вариация "white-on-white". Водолазка + лоферы. Идеально для образа "dark academia" или спокойного уютного лука.

Напомним, на Copenhagen Fashion Week родился похожий тренд, поскольку там модники массово сочетали платья с джинсами.

