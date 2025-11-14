Зима предполагает выбор теплой и уютной одежды, но любимые летние платья могут стать настоящим хитом даже в холодные месяцы.
Как пишет Glamour, главный трюк сезона - носить свитер поверх платья. Это быстро, удобно и выглядит невероятно стильно, особенно для тех, кто не любит долго стоять перед шкафом. Этот способ позволяет обновить гардероб, разнообразить зимние образы и превратить любимые платья в "зимние".
От приталенных до объемных силуэтов, от нежных светлых тонов до насыщенных цветов - возможностей множество. Чтобы сделать луки еще интереснее, можно добавлять аксессуары, носки, ботинки или сапоги, а также комбинировать несколько слоев разной текстуры. Ниже - перечень самых стильных способов носить свитер поверх платья этой зимой:
- Объемный свитер поверх платья-свитера. Выглядит элегантно и ощущается как одеяло.
- Завязанный на талии. Игривая альтернатива использованию свитера в качестве шарфа.
- Свитер поверх кремового или белого платья-слипа. Универсально и напоминает стиль принцессы Кейт.
- Длинный объемный свитер поверх мини. Однозначно интересная игра пропорций.
- Свитер поверх прозрачного макси-платья. Дайте новую жизнь "naked-dress" тренду.
- Классическая рубашка + укороченный свитер + миди-платье. Такой образ добавляет тепла и выглядит продуманно.
- Кашемировый кардиган поверх платья с низким вырезом. Придаст вам элегантности.
- Длинный кардиган поверх кружевного мини-платья. Вдохновение эстетикой Тейлор Свифт Folklore.
- Монохромный образ - свитер и платье в одном оттенке, но разных тонах. Стильная вариация "white-on-white".
- Водолазка + лоферы. Идеально для образа "dark academia" или спокойного уютного лука.
Напомним, на Copenhagen Fashion Week родился похожий тренд, поскольку там модники массово сочетали платья с джинсами.