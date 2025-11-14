Артист говорит, что он злоупотреблял и им злоупотребляли.

Украинский рок-музыкант, лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, что сейчас у него нет дома.

Ведущая шоу "55 за 5" Алина Шаманская спросила у певца, какой формы его кухонный стол, на что тот ответил, что у него пока нет ни кухни, ни дома. Также Харчишин заговорил о реабилитации после злоупотреблений:

"Живу в санаториях, арендованных квартирах, везде. В машине у меня куча вещей. У меня машина, две лошади и обезьянка. Теперь я планирую посетить Винницкую область - Хмельник. Еще я реабилитируюсь, потому что я злоупотреблял, и мной злоупотребляли, поэтому я сейчас на реабилитации".

Как известно, в начале полномасштабной войны дом Валерия Харчишина под Гостомелем попал под российский авиационный удар. Певец признавался, что очень долго работал над возведением их дома. Кроме того, там выросли трое его сыновей.

Уже в этом году он сообщил о восстановлении дома, однако в нем живут его бывшая жена и дети.

