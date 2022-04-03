Солист группы "Друга Ріка" показал последствия авиаудара оккупантами.

Недавно в дом лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина под Гостомелем попали российские оккупанты. Вследствие это место, где он жил раньше с семьей, сгорело.

Сейчас же артист показал последствия авиаудара, которые воистину устрашают.

"Да, это дом, в котором жили мои дети. Старший сын сейчас на фронте", - написал Харчишин в Instagram и попросил у поклонников помощи для военных.

Отметим, ранее Валерий Харчишин рассказал, что очень долго строил этот дом. На стройку он отдавал практически все свои деньги. В нем же выросли и трое его сыновей.

"Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители - перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Для моих детей этот дом - их дом. Их Украина", - говорил ранее Харчишин.

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