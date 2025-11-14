Певице сразу напомнили о Дане Балане.

40-летняя украинская певица Тина Кароль заинтриговала своих поклонников появлением с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Артистка опубликовала в своем аккаунте в TikTok короткое видео, снятое под песню английской певицы Raye "Where Is My Husband!". В ролике Кароль указывает на обручальное кольцо на пальце, распевая на английском: "Где, черт возьми, мой муж? Почему он так долго?".

Видео собрало множество недоуменных комментариев, в которых фанаты Тины Кароль высказывают предположения относительно ее образа. Кто-то решил, что это съемки клипа, а кто-то - напоминает о певце Дане Балане, с которым артистке неоднократно приписывали роман:

"Вот меня жизнь не готовила к такому видео".

"Мы ждем".

"Интриги и расследования каждый день. С Тиной иначе не бывает".

Как сообщал УНИАН, недавно Тина Кароль рассказала об отношениях со своим сыном-подростком, а также объяснила, почему он не живет в Украине.

