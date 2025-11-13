Санина заявляет об угрозах в адрес ее команды и близких.

Солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина отреагировала на заявление бывшего пиарщика Егора Кирьянова об угрозах с ее стороны и возможности судебного спора.

В официальном Telegram-канале группы появилось заявление, в котором отмечается, что претензии мужчины являются "необоснованными и не подтвержденными договорными документами". Он якобы еще в январе нарушил договоренности о завершении их сотрудничества и теперь пытается нанести группе финансовый и репутационный ущерб:

"Уже в течение многих месяцев я, моя команда, партнеры и даже мои родители сталкиваемся с попытками давления, запугивания и манипуляций со стороны бывшего менеджера. Последние публикации в его соцсетях - очередное проявление этого деструктивного поведения".

Санина отметила, что группа прекратила коммуникацию с Кирьяновым, поэтому дальнейшее урегулирование осуществляется исключительно через юридических представителей.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером экспиарщик группы заявил, что ищет адвоката из-за угроз со стороны Юлии Саниной.

Вас также могут заинтересовать новости: