Представители кровавого путинского режима продолжают мстить известной актрисе и телеведущей Татьяне Лазаревой, которую ранее внесли в список "иноагентов", за ее проукраинскую позицию. На этот раз 57-летнюю знаменитость признали террористкой в РФ.
На сайте Росфинмониторинг 19 июня появилась информация о том, что актрису внесли в реестр террористов. Такое решение оккупанты приняли из-за осуждения Лазаревой полномасштабного вторжения в Украину. Как известно, артистка даже эмигрировала за границу в знак протеста.
За постоянные высказывания против российского диктатора и поддержку Украины россияне против Татьяны начали уголовное производство по факту "Публичной пропаганды терроризма с использованием Интернета". Лазарева отреагировала и говорит, что была готова к такому финалу.
"Мы ожидали вместе с моими адвокатами. Нас предупреждали за то, что два административных дела, которые на меня заведены, автоматически могут, могут назначить уголовную ответственность. Пока не понятно. Пока дело находится в следственном комитете и не очень понятно на какой основе. Будем ждать", - отметила ведущая.
Максимальное наказание, которое может получить знаменитость, это 7 лет лишения свободы. Татьяна говорит, что ей жаль, что сейчас она стала врагом своей родины. Правда, возвращаться в РФ она не планирует. Из-за всех ограничений теперь она не может ездить в страны, где есть прямое сообщение с Россией.
"Я чувствую грусть, потому что действительно, быть преследуемой на собственной родине, очень грустно. Очень грустно, что я стала для своей страны таким человеком, который якобы против нее. Я из тех людей, которые могут сказать резкую правду и таким образом помочь разобраться с какой-то проблемой", - добавила Лазарева.
К слову, в начале полномасштабного вторжения Лазарева находилась в Киеве. Она длительное время жила в Украине. Позже актриса уехала в Испанию, где живет до сих пор. Ведущая часто призывала россиян выходить на протесты и выражать свою позицию относительно войны.
Татьяне стыдно за Россию и ее руководство, но при этом актриса не планирует отказываться от российского гражданства. По ее словам, она не может отвечать за всех жителей РФ.
Напомним, ранее оккупанты наказали Татьяну Лазареву за ее антивоенную позицию.