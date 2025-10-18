На шоу "Холостяк" актер хочет "ощутить любовь".

Украинский актер Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, почему уже дважды в своей жизни разводился. Признание звезды сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" прозвучало во время первого выпуска 14-сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".

"Я дважды разведен, к большому сожалению… Моя жизнь именно так сложилась. Было действительно тяжело. Я думал, что у меня будет все по-другому", - отметила актер.

По его словам, первые официальные отношения у него начались очень рано - еще в студенческие годы с однокурсницей.

"Мою первую жену звали Ангелина. Мы поженились абсолютно неосознанно. Мне тогда, наверное, просто не хватило ума. После развода мама даже не общалась со мной два месяца", - рассказал Цымбалюк.

Второй супругой актера была визажист и фотограф Тина Антоненко. Предложение ей Цымбалюк сделал публично на шоу "Танцы со звездами", о чем пожалел:

"Я очень пожалел, что это было так публично. Я жил с этой девушкой, считалось, что это нормальное лаконичное продолжение – свадьба после четырех лет… Она, в принципе, не супер принимала мою профессию… Я в отношениях не изменял. Просто это все… эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость - очень тонкие материи… Мы поняли, что нам неинтересно быть дальше вместе".

По словам Тараса Цымбалюка, с нового года у него нет "никаких отношений".

"Мне бы очень хотелось ощутить любовь… Мне очень нравится пример семьи, которую построили мои родители. Как результат этой любви - двое детей. Это один из прекрасных ориентиров. Я готов это ставить как цель. Такой запрос я давал… 26 девушек оказались разными, яркими, эмоциональными, непредсказуемыми", - поделился актер, говоря уже о своем участии в шоу и ожиданиях.

