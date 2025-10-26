Бизнесвумен призналась, повлиял ли "Холостяк" на их разрыв.

Бывшая девушка Тараса Цымбалюка, Светлана Готочкина, впервые за долгое время заговорила об отношениях с актером, прокомментировав слухи об их разрыве.

Во втором выпуске шоу "Холостяк-14" Тарас раскрыл причину расставания со Светланой. Он отметил, что на решение окончательно разорвать отношения повлияло расстояние, а также несовпадение характеров на фоне кардинально разных профессий.

На эти слова отреагировала и сама бизнесвумен, рассказав свою версию. В частности, подписчики Готочкиной в Instagram поинтересовались, разошлась ли она с Цымбалюком из-за его участия в "Холостяке".

"Никогда не обсуждала свою личную жизнь публично - и сейчас не буду. Могу сказать лишь одно: не верьте всему, что пишут в интернете и показывают по телевизору. Не все, что показывают на экранах, касается реальности. Реальность всегда глубже, чем заголовки", - отметила Светлана.

Вместе с тем Готочкина рассказала, что пока ее сердце свободно, ведь она пока не встретила человека, которому могла бы полностью доверять:

"Нет, парня нет. Я давно готова к семье и детям, но пока не встретила того человека, которому могла бы доверить свою жизнь. Я знаю, что всему свое время и все, что суждено мне, все случится обязательно".

К слову, на днях на шоу "Холостяк" состоялась первая церемония роз. Стало известно, кто из девушек произвел лучшее впечатление на Тараса Цымбалюка.

