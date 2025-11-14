Так артиста "наказали" за проигрыш в конкурсе.

Украинский певец, лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поднял и посадил себе на плечи фанатку стендапа.

Таким было одно из наказаний на "Клубе дилетантов" юмористического шоу "Леви на джипі". Перед комиками и певцом поставили боксерский автомат для проверки силы удара. Тот, кто выбьет меньше очков, должен был принять наказание и продержать фанатку на плечах весь следующий раунд.

По силе удара проиграл телеведущий и стендап-комик Роман Мищеряков, однако наказание решили "отдать" Вакарчуку. Ему предлагали посадить девушку на колени, однако он отказался:

"Я готов выпить эту чашу до дна".

В конце концов певец действительно просидел с фанаткой на плечах весь следующий раунд.

Как сообщал УНИАН, недавно Святослав Вакарчук поразил поклонников Львовского муниципального хора "Гомон", посетив его выступление в Польше. В определенный момент артист вышел на сцену и начал петь вместе с участниками хора.

