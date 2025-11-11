Певец исполнил песню "Дівчина з іншого життя".

Лидер группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук удивил украинцев в Кракове, посетив концерт Львовского муниципального хора "Гомін".

В понедельник, 10 ноября, хор в рамках своего европейского тура выступал в ICE Kraków Congress Centre. Уже вскоре в сети начали публиковать видео с Вакарчуком на сцене. На одном из них, которое обнародовал пользователь Threads neathead_, они исполняют песню "ОЕ "Дівчина з іншого життя":

"Всю жизнь я смотрел на фанатов "Океана Эльзы" и не мог понять, почему не схожу с ума с ними. Почему я другой. Еще с "Битлз" было что-то похожее. Концерт "Гомона". Заходит господин Вакарчук. Поет вот это. И вдруг у меня мурашки, слезы и мелодия в голове на петле остаток вечера".

Также пользователи сети публикуют видео с другими песнями. Кроме того, заявляется, что вскоре на концерт Вакарчука пришел солист хора "Гомін" Вадим Яценко.

Напомним, на днях Яценко получил звание Заслуженного артиста Украины.

