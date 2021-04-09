Румер обнажилась на фото / instagram.com/rumerwillis
Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер Уиллис показала в Instagram фотографию в обнаженном виде.
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Девушка позирует возле зеркала с одним полотенцем на голове. При этом тело ее полностью обнаженное. Чтобы не создавать в сети еще больший ажиотаж, она решила прикрыть свои интимные места большими листьями из рядом стоящего вазона.
"Добро пожаловать в Джунгли", - подписала фото Румер.
Румер обнажилась на фото / instagram.com/rumerwillis
Кто такая Румер Уиллис:
- Румер - известная актриса, которая в 2008 году стала Мисс "Золотой глобус"
- Впервые в кино она снялась в 1995 года. Со знаменитой мамой она играла в картине "Тогда и сейчас"
- Также Румер победила в шоу "Танцы со звездами"
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