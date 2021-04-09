Румер Уиллис показала пикантное фото.

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер Уиллис показала в Instagram фотографию в обнаженном виде.

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Девушка позирует возле зеркала с одним полотенцем на голове. При этом тело ее полностью обнаженное. Чтобы не создавать в сети еще больший ажиотаж, она решила прикрыть свои интимные места большими листьями из рядом стоящего вазона.

"Добро пожаловать в Джунгли", - подписала фото Румер.

Кто такая Румер Уиллис:

Румер - известная актриса, которая в 2008 году стала Мисс "Золотой глобус"

Впервые в кино она снялась в 1995 года. Со знаменитой мамой она играла в картине "Тогда и сейчас"

Также Румер победила в шоу "Танцы со звездами"

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Автор: Диана Могилевич