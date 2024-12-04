Сын путиниста Газманова отрекся от своего отца: его брат психанул

Сам певец сказал, что знал о таком решении своего наследника.

Сын российского певца Олега Газманова, который поддерживает полномасштабную войну в Украине, отрекся от своего отца. Филипп Газманов решил, что больше не хочет иметь ничего общего с украинофобом, поэтому даже сменил фамилию.

По данным росСМИ, Филипп взял девичью фамилию матери. Теперь он Муравьев.

По этому поводу высказался старший брат Филиппа.

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"Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал, не у того, кто это сделал, — это неинтересно. То есть, это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Зачем вы интересуетесь мнением человека, который может не знать о том, почему это случилось? Да даже если я об этом знаю, то не буду с вами делиться. Есть человек, который этот поступок совершил, вам нужно ему задать вопрос, а не мне", — сказал он.

Стоит отметить, что Олег Газманов подтвердил информацию о том, что его сын сменил фамилию, однако он не рассекретил свою реакцию на это и не сообщил, пытался ли отговорить наследника от этого поступка.

Напомним, ранее российская актриса, осудившая войну в Украине, Мария Машкова отказалась от своего отчества. Она больше не хотела быть Марией Владимировной из-за отца, который поддержал геноцид украинского народа и призывал ее сделать то же самое.

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