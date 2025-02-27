Стало известно, в каком состоянии сейчас пострадавшая.

Российский певец Александр Буйнов, который поддерживает кровавую политику Кремля, сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщают росСМИ, инцидент случился в Подмосковье. Пострадавшая - женщина пенсионного возраста, которая работает воспитательницей в детском саду.

"Артист был за рулем внедорожника "Лексус" LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок", - написали росСМИ.

Позже видео с места происшествия попало в сеть. Заметно, что путинист не вышел из машины и не оказал помощь женщине.

"Александр Буйнов прятался от пострадавшей пенсионерки, которую сбил на машине, боялся, что его узнают. По словам женщины, артист хотел уехать с места ДТП. Пострадавшая утверждает, что переходила дорогу на "зебре", перед этим убедилась, что машин нет. Неожиданно на нее вылетел "Лексус", - пишут росСМИ.

К слову, за прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза. Пока неизвестно, получит ли он наказание за то, что сбил пенсионерку.

Напомним, ранее украинскую певицу Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе.

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