Актриса отстояла свою позицию в этом вопросе.

Украинская актриса Наталка Денисенко пожаловалась, что в отеле в Турции, где она отдыхала вместе с сыном, борщ назвали российским супом. Тогда актриса возмутилась и объяснила шеф-повару, что борщ признан украинским блюдом.

Сейчас же она раскрыла подробности конфликта. По словам знаменитости, она объяснила шеф-повару, что называть борщ российским супом - это огромная ошибка. Также Денисенко рассказала, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины, она пытается забрать наши земли и уничтожить наше наследие.

"Я рассказала насколько важен борщ для нас! И даже рассказала о Жене Клопотенко, который добился, чтобы ЮНЕСКО признало борщ исключительно украинским. Шеф-повар внимательно слушал и пообещал исправить в компьютерной системе. Но у меня ведь еще невероятные подписчики! И многие посоветовали, как объяснить им, чтобы они точно поняли", - говорит Денисенко.

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На следующий день она пришла в ресторан и напомнила об их разговоре. Следуя советы одной девушки, актриса сказала шеф-повару: "Представьте, что ваши турецкие сладости в мире называли бы армянскими".

По словам актрисы, мужчина все понял и пообещал исправить ошибку:

"Тут шеф-повар действительно меня понял и обещал, что в следующий раз в названии будет "украинский суп"".

Напомним, Наталку Денисенко "заклевали" за купальник. Она ответила всем хейтерам.

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