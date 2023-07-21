Она не стала устраивать скандал, а вежливо объяснила персоналу, в чем они не правы.

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая сейчас отдыхает в Турции вместе со своим сыном, рассказала о неприятном инциденте. В ресторане отеля она увидела меню, которое ее сильно возмутило.

Так, гостям предлагали борщ, однако почему-то его назвали "русским супом". Актриса не смогла промолчать и решила поговорить с шеф-поваром. Денисенко объяснила ему, что борщ - украинское блюдо, и это признали на уровне ЮНЕСКО.

"Я, конечно, не скандалила... Это уже слишком! И так русские у нас хотят украсть наши земли, а тут еще и наш борщ хотят украсть. Не будет такого!" - заявила актриса.

Она также показала, как общалась с шеф-поваром. Денисенко рассказывала, чем украинский борщ отличается от российского супа, который те называют "щами". По словам актрисы, ей пообещали все исправить. Звезда отметила, что проверит меню, ведь хочет довести дело до конца.

Наталка Денисенко пожаловалась на досадный инцидент в Турции - видео

Наталка Денисенко отдыхает в Туручинне - что известно

Напомним, ранее актриса похвасталась отдыхом в Турции почти за 100 тысяч гривень. Денисенко отметила, что цены сильно выросли. На фоне того, что звезда хвасталась отдыхом, ее начали хейтить. Впрочем, актриса ответила на все упреки и объяснила, что много делает для помощи Украины и имеет право на то, чтобы провести время с сыном на море.

Вас также могут заинтересовать новости: