Актриса ответила на злобные комментарии подписчиков.

Украинская актриса Наталка Денисенко активно делится с поклонниками фотографиями со своего отдыха в Турции. На одном из кадров она предстала в стильном белом купальнике с большим вырезом в зоне декольте, переплетяющимся на шее.

В таком образе можно рассмотреть подтянутую фигуру Наталки. Заметно, что актриса следит за своим питанием и занимается спортом. После рождения сына Андрея она смогла привести себя в шикарную форму.

Однако поклонники все же нашли к чему придраться. В комментариях они буквально "заклевали" знаменитость за купальник:

Видео дня

"Купальник ужасный"

"Тебе в нем некрасиво, антисекс"

"Это точно купальник?"

"Свое тело нужно показывать мужу, а не всему миру"

"Интересно, какой будет загар..."

Реакция Денисенко на злобные комментарии не заставила себя долго ждать. Актриса написала, что все эти комментарии ее повеселили и отметила, что для нее важно мнение супруга, актера Андрея Фединчика, а не общественности.

"Спасибо всем хейтерам за такую активность под моим предыдущим постом. Грустно, конечно, что необычный купальник и естественное подтянутое тело вызывают у людей желание писать колючие комментарии, но это даже повеселило (потому что я точно знаю что именно побуждает людей писать подобное). Самое главное для меня - то, что сказал об этих фото мой муж", - написала актриса.

Напомним, ранее Наталка Денисенко возмутилась отелем в Турции, где украинский борщ назвали российским супом.

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