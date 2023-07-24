Украинская актриса Наталка Денисенко активно делится с поклонниками фотографиями со своего отдыха в Турции. На одном из кадров она предстала в стильном белом купальнике с большим вырезом в зоне декольте, переплетяющимся на шее.
В таком образе можно рассмотреть подтянутую фигуру Наталки. Заметно, что актриса следит за своим питанием и занимается спортом. После рождения сына Андрея она смогла привести себя в шикарную форму.
Однако поклонники все же нашли к чему придраться. В комментариях они буквально "заклевали" знаменитость за купальник:
- "Купальник ужасный"
- "Тебе в нем некрасиво, антисекс"
- "Это точно купальник?"
- "Свое тело нужно показывать мужу, а не всему миру"
- "Интересно, какой будет загар..."
Реакция Денисенко на злобные комментарии не заставила себя долго ждать. Актриса написала, что все эти комментарии ее повеселили и отметила, что для нее важно мнение супруга, актера Андрея Фединчика, а не общественности.
"Спасибо всем хейтерам за такую активность под моим предыдущим постом. Грустно, конечно, что необычный купальник и естественное подтянутое тело вызывают у людей желание писать колючие комментарии, но это даже повеселило (потому что я точно знаю что именно побуждает людей писать подобное). Самое главное для меня - то, что сказал об этих фото мой муж", - написала актриса.
Напомним, ранее Наталка Денисенко возмутилась отелем в Турции, где украинский борщ назвали российским супом.