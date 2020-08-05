"Сладенький пирожочек": в семье Потапа и Каменских пополнение

Собака Насти Каменских родила.

В семье украинской певицы Насти Каменских и рэпера Потапа пополнение. Собака Мими родила щенков.

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Недавно Потап рассказал в интервью ведущей Маше Ефросининой, что в их с Настей семье ожидается пополнение. А сегодня стало известно, что собака Мими родила щенков.

На кадрах уставшая собака лежит, а щенки пьют молоко. Такой ролик собрал множество лайков, а счастливую пару фанаты поздравили с пополнением в семье.

"Милота", "Какие они классные", "Какая прелесть", - написали поклонники.

Как сообщал УНИАН, Настю Каменских раскритиковали в сети за странный наряд.

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