"Сладенький пирожочек": в семье Потапа и Каменских пополнение
16:09, 05 августа 2020Звезды
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Собака Насти Каменских родила.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
В семье украинской певицы Насти Каменских и рэпера Потапа пополнение. Собака Мими родила щенков.
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Недавно Потап рассказал в интервью ведущей Маше Ефросининой, что в их с Настей семье ожидается пополнение. А сегодня стало известно, что собака Мими родила щенков.
На кадрах уставшая собака лежит, а щенки пьют молоко. Такой ролик собрал множество лайков, а счастливую пару фанаты поздравили с пополнением в семье.
"Милота", "Какие они классные", "Какая прелесть", - написали поклонники.
Как сообщал УНИАН, Настю Каменских раскритиковали в сети за странный наряд.
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