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"Бегемоша": Настю Каменских раскритиковали в сети за странный наряд (фото)

09:54, 04 августа 2020
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На свежем снимке в Instagram певица появилась в экстравагантном комбинезоне / Instagram Настя Каменских

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На свежем снимке в Instagram певица появилась в экстравагантном комбинезоне с анималистическим принтом. 

Наряд подчеркивал зону декольте и зону бикини певицы, что понравилось далеко не всем ее поклонникам. 

"Ужасный наряд, даже супер-фигуру испортил. Ляхи кажутся огромными", "Просто фууу", "Бегемоша", - написал Каменских в комментариях. 

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Теги: #певица#Настя Каменских