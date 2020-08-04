"Бегемоша": Настю Каменских раскритиковали в сети за странный наряд (фото)

Наряд подчеркивал зону декольте и зону бикини певицы, что понравилось далеко не всем ее поклонникам.

Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети за необычный наряд. Читайте такжеЛобода снялась полностью обнаженной (фото) На свежем снимке в Instagram певица появилась в экстравагантном комбинезоне с анималистическим принтом. Наряд подчеркивал зону декольте и зону бикини певицы, что понравилось далеко не всем ее поклонникам. "Ужасный наряд, даже супер-фигуру испортил. Ляхи кажутся огромными", "Просто фууу", "Бегемоша", - написал Каменских в комментариях. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter