"Бегемоша": Настю Каменских раскритиковали в сети за странный наряд (фото)
09:54, 04 августа 2020Звезды
255 0
Наряд подчеркивал зону декольте и зону бикини певицы, что понравилось далеко не всем ее поклонникам.
На свежем снимке в Instagram певица появилась в экстравагантном комбинезоне / Instagram Настя Каменских
Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети за необычный наряд.
Читайте такжеЛобода снялась полностью обнаженной (фото)
На свежем снимке в Instagram певица появилась в экстравагантном комбинезоне с анималистическим принтом.
Наряд подчеркивал зону декольте и зону бикини певицы, что понравилось далеко не всем ее поклонникам.
"Ужасный наряд, даже супер-фигуру испортил. Ляхи кажутся огромными", "Просто фууу", "Бегемоша", - написал Каменских в комментариях.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter