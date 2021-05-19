Дорофеева продемонстрировала шикарную фигуру / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Певица и экс-участница группы "Время и Стекло", тренер "Голоса страны" Надя Дорофеева раздразнила своих фолловеров откровенным кадром - она показала нижнее белье.
Читайте такжеКокетливая Пугачева оголила плечи перед Галкиным (фото)"Фото для привлечения внимания", – написала Дорофеева в Instagram и анонсировала сольный концерт.
В кадре поп-звезда сверкнула черными стрингами с зеленым скорпионом от украинского бренда Zhilyova lingerie.
Некоторые сочли фотографию слишком откровенной, а другие осыпали Надю комплиментами, написав слова восхищения ее фигурой.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
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