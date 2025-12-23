Исполнительница выпустила новую песню с клипом.

Украинская певица и ведущая Lida Lee запремьерила новый трек "Схожі" и клип к нему, которым подтвердила роман с известным актером, ведущим и военнослужащим Даниэлем Салемом.

"Эта премьера для меня особенная. Я впервые говорю о своих отношениях на языке песни. Впервые признаюсь, что влюблена. Впервые так откровенно открываю свою душу", - отметила певица.

Как отмечается в описании к песне, "Схожі" – это романтическая история двух влюбленных, наполненная любовью, заботой и нежностью, которая показывает, что когда люди вместе встречаются, живут, проводят время, то у них появляются одинаковые привычки, стиль в одежде, шутки и многое другое.

Напомним, певице Lida Lee ранее неоднократно приписывали роман с Даниэлем Салемом. Пара часто пересекалась не только на работе, но и в личной жизни. Более того, Lida Lee даже ухаживала за домашним любимцем Даниэля, пока тот был на службе. Однако, оба всячески отрицали романтическую связь.

