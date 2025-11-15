Ведущая отметила, что теперь это занятие ей по душе.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк призналась, что в детстве не любила плавание, и объяснила, почему.

В одном из раундов нового выпуска шоу "Хто зверху?" артистка задала вопрос мужской команде:

"Я 9 лет занималась плаванием и однажды в бассейне я задержала дыхание на 5 минут. Было это или не было?".

Видео дня

Все участники мужской команды ей не поверили и оказались правы.

"Я очень люблю плавать с недавних пор. В детстве - не очень любила, потому что мама заставляла ходить в тот бассейн, на 7 утра вставать на ту тренировку, залазить в ту холодную воду, еще и там тот хлор. Но это очень хороший спорт, в котором развиваются все виды мышц! А вот задерживать дыхание я могу лишь на 2,5 минуты", - призналась Леся.

Напомним, недавно Леся Никитюк со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком похрестила маленького сына и впервые назвала его имя. Крещение проходило в Михайловском златоверхом монастыре. Ведущая опубликовала трогательные фото и видео с таинства.

"Друзья, ну вы уже знаете имя нашего маленького кентавра. Оскар, Осик - очень прикольный тип, обязательно вас познакомим! На днях мы крестили малыша и дали ему еще одно имя, которое знаем только мы и его крестные", - отметила Леся.

Вас также могут заинтересовать новости: