Артист также признался, обижается ли на шутки Леси.

Известный украинский певец Владимир Дантес, который также является ведущим развлекательного шоу "Хто зверху?", высказался о работе с Лесей Никитюк.

Артист отметил, что давно был знаком с телеведущей. Поэтому специально не искал подходов к ней во время совместных съемок и не обижается на шутки.

"Не могу сказать, что как-то специально искал подход к Лесе. Мы знакомы не первый день, поэтому я воспринимаю ее именно как профессиональную ведущую с отличным чувством юмора. Мы хорошо относимся друг к другу, не соревнуемся и не обижаемся на шутки - мы же в шоу, это часть процесса", - отметил Владимир в интервью NV.

Дантес также признался, что берет пример со своей соведущей, ведь считает ее профессионалом своего дела.

"Леся настоящий профессионал, и это круто. Я с удовольствием наблюдаю, как она работает, иногда даже учусь у нее. Поэтому никаких особых подходов не надо, просто остаюсь собой", - добавил артист.

