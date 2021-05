Артистка до сих пор испытывает боли во всем теле после пережитого.

Певица Леди Гага рассказала, что в 19 лет ее изнасиловал продюсер, после чего она забеременела.

Об этом артистка рассказала в документальном фильме принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри "The Me You Can't See", передает The Insider.

Певица рассказала, что продюсер несколько месяцев держал ее запертой в студии и что у нее случился "полный психологический срыв" после изнасилования. "Пару лет я была не той девушкой", - сказала она.

Как сообщает издание, в последние годы было обнаружено, что у Гаги посттравматическое стрессовое расстройство, которое, по ее словам, развилось в результате изнасилования, и фибромиалгия - состояние, которое вызывает боль во всем теле.

"Я поняла, что по ощущением боль была похожа на ту, которую я испытала после того, как человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на углу дома моих родителей. Мне было плохо и меня тошнило, потому что надо мной надругались. Меня заперли в студии на несколько месяцев", - призналась Гага.

Автор: Екатерина Лиманская