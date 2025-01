Музыкант прокомментировал слухи вокруг своего здоровья.

Легендарный британский музыкант Элтон Джон, который частично ослеп на один глаз, рассказал о своем самочувствии. Знаменитость прокомментировал слухи о своем здоровье и отметил, что сейчас ситуация его с состоянием стабильна.

Исполнитель развеял сплетни об ухудшении здоровья на церемонии вручения наград премии "Золотой глобус-2025". Как известно, артист ослеп на правый глаз из-за болезни. Летом 2024 года он перенес инфекцию, которая повлияла на его зрение, и перестал видеть на один глаз. Поговаривали, что врачи долгое время боролись за здоровье Джона, но положительных изменений не наблюдалось. Более того, ходили слухи, что к музыканту уже не вернется зрение.

Однако сам певец, известный по хитам "Rocket Man", "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer", опроверг эту информацию. Как пишет издание Independent, на церемонии вручения кинопремии он заверил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Видео дня

Перед вручением очередной статуэтки звезда отметил, что с его здоровьем "все не так плохо", как об этом сплетничали ранее. Кроме того, он добавил, что он сможет снова видеть на правый глаз.

"Я рад быть здесь (на "Золотом глобусе" - УНИАН). Я исцеляюсь, но это чрезвычайно медленный процесс, и понадобится некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу. Вокруг ходит много историй о том, что у меня ухудшилось зрение. Я просто хотел заверить всех, что все не так плохо, как кажется", - подчеркнул Элтон.

К слову, проблемы со здоровьем не мешают исполнителю и дальше покорять большую сцену и оставаться у всех на слуху. В 2024 году он стал "Иконой года" по версии журнала Time. В общем артист уже более 50 лет своей жизни посвятил сцене и созданию музыки.

Напомним, ранее Элтон Джон рассказал, как изменилась его жизнь после частичной потери зрения. Звезда раскрыл, кто стал для него опорой и поддержкой в этот непростой период.

Вас также могут заинтересовать новости: