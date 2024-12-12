Этот артист более 50 лет своей жизни посвятил большой сцене.

Американский журнал Time признал одну из мировых знаменитостей "Иконой года". Таким званием музыканта наградили за вклад в музыку и создание десятков хитов за более 50 лет на большой сцене.

Как сообщает Time, иконой 2024 года по версии журнала стал 77-летний британский певец Элтон Джон, который недавно частично потерял зрение. Звание звезда получил накануне выхода нового документального фильма "Элтон Джон: Никогда не поздно" на Disney+.

В своем Insatgram музыкант уже успел прокомментировать награду и рассказал о своем пути в музыке. В частности, он вспомнил, что за время его карьеры он пережил немало взлетов и падений, но с ним всегда были его родные. Исполнитель благодарен им за поддержку, а также отметил, что несмотря на мировую славу, всегда оставался собой, что и является его секретом успеха.

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"Икона года по версии Time - какая честь! Вспоминая свой путь - от взлетов и падений ранней карьеры до мира и счастья жизни с мужем и двумя замечательными сыновьями - я вспоминаю о невероятной поддержке и любви, которые сформировали мой путь. Эта награда является личной вехой и напоминанием миру, что быть собой - это действительно культово", - написал Джон.

Как пишет издание, артист уже более 60 лет в шоу-бизнесе, и 50 из них выступает на большой сцене. За это время он создал немало хитов. 57 треков Элтона в разное время лидировали в музыкальных чартах мира. А позже, когда певец начал писать музыку к диснеевским мультфильмам и бродвейским мюзиклам, его наградили премиями "Оскар" и "Тони". Кроме того, знаменитость также является обладателем премий "Грэмми".

"Свеча, которой является Элтон Джон, была неугасимой, несмотря на то, насколько сильным был ветер", - говорится в издании.

Также журнал обратил внимание на активную социальную позицию Джона. Как известно, он поддерживает борьбу со СПИДом и другие инициативы.

Что известно об Элтоне Джоне

Элтон Джон - британский певец, пианист и композитор, один из самых успешных музыкантов в истории. Он родился 25 марта 1947 года в Англии. За свою более чем полувековую карьеру продал 300 миллионов пластинок и известен своими яркими сценическими образами.

Его хит "Candle in the Wind" 1997 года, посвященный принцессе Диане, стал одним из самых успешных синглов всех времен. Элтон также открыто выступает за права ЛГБТ+ и активно занимается благотворительностью, в частности через свой фонд борьбы с ВИЧ/СПИДом. В 1998 году он получил титул сэра за вклад в музыку и благотворительность, а в 2019 году о нем сняли биографический фильм "Рокетмен".

Напомним, ранее Элтон Джон рассказал, как изменилась его жизнь после частичной потери зрения. Звезда раскрыл, кто стал для него опорой и поддержкой в этот непростой период.

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