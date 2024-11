Знаменитость признался, что почти ничего не видит.

Знаменитый британский музыкант Элтон Джон откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем. Артист, который и раньше жаловался на самочувствие, признался, что частично потерял зрение. Он не видит на правый глаз.

Как пишет издание Independent, звезда сцены ослеп на один глаз из-за тяжелой инфекции, которую он пережил в июле этого года. По словам 77-летнего Джона, он подхватил болезнь во Франции, вследствие нее он почти не видит на правый глаз, а левый глаз также не функционирует на 100%.

"К сожалению, я потерял зрение на правый глаз в июле из-за инфекции, которую подхватил на юге Франции. Прошло уже четыре месяца, и я до сих пор ничего не вижу. Мой левый глаз также не в лучшем состоянии", - признался Элтон.

Знаменитость говорит, что надеется на выздоровление. Он верит, что с помощью лечения ему удастся восстановить зрение. Однако сейчас из-за проблем со зрением у него возникли трудности во время работы над композициями в студии. В частности, Джон может общаться с родными и поклонниками, но прочитать текст или разглядеть мелкие детали на экране ему крайне трудно.

"Я могу давать интервью, но работа в студии, запись песен - под вопросом. Я даже не могу прочитать текст", - ошеломил певец.

Обладатель премии "Грэмми" отметил, что сейчас врачи делают все, чтобы он снова мог хорошо видеть, правда, пока ситуация остается сложной. Несмотря на проблемы со здоровьем, музыкант продолжает выступать на сцене. Он вернулся к концертной деятельности даже после прощального тура.

К слову, в этом году Элтон перенес операцию на ногах. После нее он рассказывал, что от него "осталось немного". Исполнитель хитов "Rocket Man", "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" делился, что ему удалили миндалины, аппендикс, простату.

Напомним, ранее Элтон Джон впервые после частичной потери зрения появился на публике. Знаменитость показался на кинофестивале в Торонто.

