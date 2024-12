Звезда раскрыл, кто стал для него опорой и поддержкой в этот непростой период.

Легендарный британский музыкант Элтон Джон, который ослеп на один глаз, обратился к своим фанатам после новости о потере зрения. Музыкант, известный по хитам "Rocket Man", "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer", появился на публике после показа мюзикла.

Как пишет издание Independent, знаменитость публично заявил, что сейчас у него есть проблемы со зрением и он плохо видит. Он выступил после мюзикла благотворительного гала-концерта "Дьявол носит Prada" в лондонском Dominion Theatre 1 декабря. По его словам, он не смог полноценно насладиться шоу, поскольку не видел всех деталей, но добавил, что слушал все очень внимательно.

Как известно, артист ослеп на один глаз из-за инфекции, которую перенес летом во Франции. Врачи борются за его выздоровление, но пока положительных изменений не наблюдается. Сейчас Джон не может создавать новую музыку и не уверен, удастся ли ему восстановить зрение.

Видео дня

"Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, а теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть спектакль, но я с удовольствием его слушал", - сказал Элтон.

Отдельно звезда сцены обратился к своему избраннику. Он выразил ему благодарность за поддержку и отметил, что в это непростое время он стал для него опорой. А также поблагодарил всех присутствующих на гала-концерте.

"Спасибо моему мужу, который был моей опорой. Я частично потерял зрение, поэтому мне трудно видеть, но я люблю слушать", - отметил Джон.

Напомним, ранее Элтон Джон рассказал о других серьезных проблемах со здоровьем. Знаменитость делился, что ему удалили миндалины, аппендикс, простату.

Вас также могут заинтересовать новости: