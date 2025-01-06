Триумфатором среди фильмов стал криминальный мюзикл "Эмилия Перес".

В ночь на понедельник, 6 января, в Лос-Анджелесе, США, состоялась церемония вручения наград лауреатам премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус-2025". Событие, собравшее на красной дорожке известных на весь мир звезд киноиндустрии, прошло в отеле The Beverly Hilton и открыло сезон вручения премий.

За данными Golden Globes, впервые за свою карьеру желанную статуэтку получила американская актриса Деми Мур. Она победила в категории "Лучшая актриса в мюзикле или комедии" за свою роль в фильме "Субстанция".

Триумфатором среди фильмов стал криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес". Лента получила четыре награды, среди которых награда в номинации "Лучший мюзикл или комедия". Недалеко от этой картины убежал другой фильм, который получил награды. Речь идет о "Бруталисте" Брэйди Корбета. Он был награжден статуэтками, в частности, как "Лучший драматический фильм" и "Лучшая режиссерская работа".

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Триумфатором среди сериалов на премии стал сериал "Сегун". Ему досталось четыре награды, в частности, его признали "Лучшим драматическим сериалом". А вот фильм "Анора", в котором сыграл россиянин Юрий Борисов остался без наград.

Полный список лауреатов кинопремии "Золотой глобус-2025":

Лучший драматический фильм

"Бруталист"

Лучший мюзикл или комедия

"Эмилия Перес"

Лучший режиссер драматического фильма

Брэйди Корбет, "Бруталист"

Лучший фильм на неанглийском языке

"Эмилия Перес"

Лучший анимационный фильм

"Поток. Последний кот на земле"

Лучший актер в драматическом фильме

Эдриен Броуди, "Бруталист"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Деми Мур, "Субстанция"

Лучший актер в мюзикле или комедии

Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучший актёр второго плана

Киран Калкин, "Настоящая боль"

Лучшая актриса второго плана

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Лучший сценарий драматического фильма

Питер Строхан, "Конклав"

Лучший драматический сериал

"Сегун"

Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла

"Хитрости"

Лучший мини-сериал или телефильм

"Олененок"

Лучший актер в драматическом сериале

Хироюки Санада, "Сегун"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Анна Саваи, "Сегун"

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучший актёр второго плана в сериале

Таданобу Асано, "Сегун"

Лучшая актриса второго плана в сериале

Джессика Ханнинг, "Олененок"

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме

Колин Фаррел, "Пингвин"

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Джоди Фостер, "Настоящий детектив"

Лучшая оригинальная музыка

Трент Резнор, Аттикус Росс, "Претенденты"

Лучшая оригинальная песня

El Mal, "Эмилия Перес"

Лучший стенд-ап

Эли Вонг, "Эли Вонг: Одинокая женщина"

Лучшие кассовые сборы

"Злая"

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах 2024 года, которые обязательно стоит посмотреть. УНИАН подготовил собственную подборку главных мировых кинолент уходящего года - пропустить их не может ни один киноман.

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