В ночь на понедельник, 6 января, в Лос-Анджелесе, США, состоялась церемония вручения наград лауреатам премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус-2025". Событие, собравшее на красной дорожке известных на весь мир звезд киноиндустрии, прошло в отеле The Beverly Hilton и открыло сезон вручения премий.
За данными Golden Globes, впервые за свою карьеру желанную статуэтку получила американская актриса Деми Мур. Она победила в категории "Лучшая актриса в мюзикле или комедии" за свою роль в фильме "Субстанция".
Триумфатором среди фильмов стал криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес". Лента получила четыре награды, среди которых награда в номинации "Лучший мюзикл или комедия". Недалеко от этой картины убежал другой фильм, который получил награды. Речь идет о "Бруталисте" Брэйди Корбета. Он был награжден статуэтками, в частности, как "Лучший драматический фильм" и "Лучшая режиссерская работа".
Триумфатором среди сериалов на премии стал сериал "Сегун". Ему досталось четыре награды, в частности, его признали "Лучшим драматическим сериалом". А вот фильм "Анора", в котором сыграл россиянин Юрий Борисов остался без наград.
Полный список лауреатов кинопремии "Золотой глобус-2025":
Лучший драматический фильм
- "Бруталист"
Лучший мюзикл или комедия
- "Эмилия Перес"
Лучший режиссер драматического фильма
- Брэйди Корбет, "Бруталист"
Лучший фильм на неанглийском языке
- "Эмилия Перес"
Лучший анимационный фильм
- "Поток. Последний кот на земле"
Лучший актер в драматическом фильме
- Эдриен Броуди, "Бруталист"
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Деми Мур, "Субстанция"
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Себастьян Стэн, "Другой человек"
Лучший актёр второго плана
- Киран Калкин, "Настоящая боль"
Лучшая актриса второго плана
- Зои Салдана, "Эмилия Перес"
Лучший сценарий драматического фильма
- Питер Строхан, "Конклав"
Лучший драматический сериал
- "Сегун"
Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла
- "Хитрости"
Лучший мини-сериал или телефильм
- "Олененок"
Лучший актер в драматическом сериале
- Хироюки Санада, "Сегун"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Анна Саваи, "Сегун"
Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле
- Джин Смарт, "Хитрости"
Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле
- Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
Лучший актёр второго плана в сериале
- Таданобу Асано, "Сегун"
Лучшая актриса второго плана в сериале
- Джессика Ханнинг, "Олененок"
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме
- Колин Фаррел, "Пингвин"
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Джоди Фостер, "Настоящий детектив"
Лучшая оригинальная музыка
- Трент Резнор, Аттикус Росс, "Претенденты"
Лучшая оригинальная песня
- El Mal, "Эмилия Перес"
Лучший стенд-ап
- Эли Вонг, "Эли Вонг: Одинокая женщина"
Лучшие кассовые сборы
- "Злая"
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