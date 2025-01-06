Лидером по количеству побед среди сериалов стал "Сегун" / фото REUTERS

В ночь на понедельник, 6 января, в Лос-Анджелесе, США, состоялась церемония вручения наград лауреатам премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус-2025". Событие, собравшее на красной дорожке известных на весь мир звезд киноиндустрии, прошло в отеле The Beverly Hilton и открыло сезон вручения премий.

За данными Golden Globes, впервые за свою карьеру желанную статуэтку получила американская актриса Деми Мур. Она победила в категории "Лучшая актриса в мюзикле или комедии" за свою роль в фильме "Субстанция".

Триумфатором среди фильмов стал криминальный мюзикл французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес". Лента получила четыре награды, среди которых награда в номинации "Лучший мюзикл или комедия". Недалеко от этой картины убежал другой фильм, который получил награды. Речь идет о "Бруталисте" Брэйди Корбета. Он был награжден статуэтками, в частности, как "Лучший драматический фильм" и "Лучшая режиссерская работа".

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Триумфатором среди сериалов на премии стал сериал "Сегун". Ему досталось четыре награды, в частности, его признали "Лучшим драматическим сериалом". А вот фильм "Анора", в котором сыграл россиянин Юрий Борисов остался без наград.

Полный список лауреатов кинопремии "Золотой глобус-2025":

Лучший драматический фильм

  • "Бруталист"

Лучший мюзикл или комедия

  • "Эмилия Перес"

Лучший режиссер драматического фильма

  • Брэйди Корбет, "Бруталист"

Лучший фильм на неанглийском языке

  • "Эмилия Перес"

Лучший анимационный фильм

  • "Поток. Последний кот на земле"

Лучший актер в драматическом фильме

  • Эдриен Броуди, "Бруталист"

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Деми Мур, "Субстанция"

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Себастьян Стэн, "Другой человек"

Лучший актёр второго плана

  • Киран Калкин, "Настоящая боль"

Лучшая актриса второго плана

  • Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Лучший сценарий драматического фильма

  • Питер Строхан, "Конклав"

Лучший драматический сериал

  • "Сегун"

Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла

  • "Хитрости"

Лучший мини-сериал или телефильм

  • "Олененок"

Лучший актер в драматическом сериале

  • Хироюки Санада, "Сегун"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Анна Саваи, "Сегун"

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

  • Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

  • Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучший актёр второго плана в сериале

  • Таданобу Асано, "Сегун"

Лучшая актриса второго плана в сериале

  • Джессика Ханнинг, "Олененок"

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Колин Фаррел, "Пингвин"

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Джоди Фостер, "Настоящий детектив"

Лучшая оригинальная музыка

  • Трент Резнор, Аттикус Росс, "Претенденты"

Лучшая оригинальная песня

  • El Mal, "Эмилия Перес"

Лучший стенд-ап

  • Эли Вонг, "Эли Вонг: Одинокая женщина"

Лучшие кассовые сборы

  • "Злая"

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах 2024 года, которые обязательно стоит посмотреть. УНИАН подготовил собственную подборку главных мировых кинолент уходящего года - пропустить их не может ни один киноман.

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