Знаменитость показался на кинофестивале в Торонто.

Легендарный британский музыкант Элтон Джон, который на днях сообщил, что частично потерял зрение, появился на публике. Артист прибыл на Международный кинофестиваль в Торонто, где показали фильм о нем.

Как пишет Express, это первый выход знаменитости за последние несколько месяцев. Джон не мог пропустить премьеру документального фильма о его жизни "Элтон Джон: Никогда не поздно".

Ленту создали режиссер Р. Дж. Катлер и муж музыканта - режиссер Дэвид Ферниш. В картине изображен путь знаменитости к мировой славе и его подготовку к последнему концерту в Лос-Анджелесе. Также в ленте показана история любви Элтона и Дэвида, которые поженились в 2014 году.

После показа картины артист был очень растроган. Едва сдерживая слезы он поблагодарил режиссеров за работу и отметил, что гордится собственными достижениями.

"Я надеюсь продолжать делать музыку, но я хочу быть дома с ними (сыновьями и мужем - УНИАН), видеть их и ценить их. Это самое большое чувство, которое у меня когда-либо было в моей жизни, больше, чем первое место альбома в чарте Billboard, да, это было действительно приятно в течение пяти минут, но это - целая жизнь", - подчеркнул Джон.

В дополнение, певец также пошутил и о своем зрении. Он сказал: "Я провожу лучшее время в своей жизни, за исключением этого глаза. Хотел бы я тебя увидеть".

Напомним, ранее Элтон Джон на концерте обратился к украинке. Внимание известного музыканта привлек сине-желтый флаг.

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