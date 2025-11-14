Звезда комедийных фильмов удивил своих поклонников.

63-летний звездный актер Джим Керри ошеломил фанатов редким появлением на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла 2025 года. Многие назвали его лицо "неузнаваемым".

Эксперт по эстетической хирургии, доктор Миллисент Ровело из Беверли-Хиллз в комментарии Radar Online проанализировала фото и видео Керри за последние годы и назвала процедуру, которая, по ее мнению, стала ключевой в изменении внешности актера. Сравнивая кадры с премьеры "Соник 3" в декабре 2024 года и последнего появления актера, она предполагает, что Керри сделал верхнюю блефаропластику - операцию по подтяжке век.

По словам Ровело, в 2024 году у актера было много избыточной кожи на верхних веках, которая нависала над внешними уголками глаз. В новом видео этот избыток исчез, что делает глаза заметно больше и круглее. Она также отмечает, что теперь глаза Керри напоминают его внешность в молодые годы.

Врач добавляет, что блефаропластика - довольно распространенная процедура среди пожилых людей и иногда даже покрывается страховкой. На остальном лице Керри специалистка не видит следов хирургических вмешательств, однако считает, что актер получил значительные инъекции ботокса, из-за чего его лоб выглядит неестественно гладким и "замороженным".

В то же время Ровело отметила, что сравнение 63-летнего актера с его видом 30-летней давности не является справедливым, поскольку с возрастом лицо становится тяжелее даже без филлеров или липофилинга.

Напомним, еще в 2022 году Джим Керри заявлял, что хочет завершить свою карьеру, однако через два года передумал. Он сыграл в фильме "Соник 3", который вышел в декабре 2024 года.

