Актер объяснил, что повлияло на его решение не уходить из кино.

Известный американский актер Джим Керри, который в 2022 году объявил о выходе на пенсию, ошеломил поклонников новым заявлением. Артист сообщил, что пока не будет завершать карьеру в кино и объяснил, почему передумал.

Как известно, два года назад знаменитость отмечал, что после премьеры фильма "Еж Соник 2" он планирует завершить работу в кино. Однако уже 20 декабря состоится премьера третьей части картины с его участием. В ленте "Еж Соник 3" Керри перевоплотился в Роботника и его дедушку.

Как пишет издание Business Insider, ранее ходили слухи, что Джим согласился сняться в третьей части фильма из-за проблем с деньгами. Однако позже в интервью ComicBook он опроверг это и указал, что "шутил о деньгах и дело не в них".

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В то же время актер добавил, что действительно размышлял о паузе в карьере, но говоря об этом он имел в виду отдых от актерства. Правда, по словам Керри, когда ему предложили роль в новом проекте, то он решил, что пока не будет завершать играть в кино. Он согласился снова появиться на больших экранах.

"Я сказал, что хотел бы уйти на пенсию, но я думаю, что говорил больше об отдыхе. Потому что как только на вашем пути появляется хорошая идея, или группа людей, с которыми вам действительно понравилось работать, и все такое, это просто меняется", - сказал знаменитость.

Более того, Джим добавил, что с "правильной идеей" он даже открыт к съемкам в новых частях "Маски" и "Как Гринч похитил Рождество".

Что известно о Джиме Керри

Джим Керри - канадско-американский актер, комик и художник, известный своей харизмой. Он родился 17 января 1962 года в Ньюмаркете, Канада. Прорыв в его карьере состоялся в 1990-х годах благодаря участию в телешоу "В ярких красках". К самым известным фильмам с его участием относятся "Маска", "Эйс Вентура", "Тупой и еще тупее", "Брюс Всемогущий", а также роли в лентах "Шоу Трумана" и "Вечное сияние чистого разума".

Керри дважды получал премию "Золотой глобус". Помимо актерства, он также является одним из самых высокооплачиваемых комиков в США.

Напомним, ранее Джим Керри потерял родного человека. Умерла его родная старшая сестра Рита.

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