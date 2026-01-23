Никола Пельтц получила новый удар на фоне конфликта Бруклина Бекхэма с семьей

Проект с ней подвергся сокрушительной критике.

Американская модель и актриса Никола Пельтц переживает непростой период на фоне громкого конфликта между ее мужем Бруклином Бекхэмом и его звездной семьей.

Как пишет Mirror, к семейной драме Бекхэмов добавились и профессиональные проблемы, ведь новый проект Николы - хоррор-сериал Райана Мерфи "The Beauty" - уже подвергся жесткой критике. 11-серийное шоу обвиняют во вторичности, чрезмерном количестве насилия, а также сравнивают с фильмом "Субстанция". Некоторые критики назвали сериал "уродством" и заявили, что он не выдерживает никакого сравнения с работами, которыми вдохновлялся.

Известно, что в сериале "The Beauty" также снялись Эштон Кутчер ("Эффект бабочки"), Эван Питерс ("Американская история ужасов"), модель Белла Хадид и певица Меган Трейнор.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе муж Николы Пельтц - старший сын Бэкхэмов Бруклин - обнародовал большое заявление, в котором обвинил свою семью в систематическом неуважении к его жене и вмешательстве в его жизнь.

По его словам, родители постоянно унижали Николу и пытались разрушить их отношения, а мать неоднократно приглашала в их жизнь женщин из его прошлого.

А заявление о том, что Виктория Бекхэм сорвала его первый свадебный танец с невестой, "взорвало" сеть, породив множество мемов.

