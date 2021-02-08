На снимки Алексей Панин позирует со своей женой Евой и ее подругой.

Скандальный российский актер Алексей Панин показал, как развлекается с полуголыми брюнетками.

Панин выложил фото, потом удалил его, а потом снова выложил, замазав некоторые интимные места, сообщает «Московский комсомолец».

На снимки Алексей Панин позирует со своей женой Евой и ее подругой. Девушки застыли в сексуальных позах у стены.

Подписчикам Панина, как обычно, понравилась очередная провокация актера: «Нравится твоя правда! И плевать на осуждение толпы…» - пишут они.

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Однако большинство советует скандальному актеры утихомирить свой пыл.

«Там уже все что можно посмотрели. Поздно замазывать», «Леха заканчивай с наркотой и алкоголем, то что тебе кажется нормальным - оно далеко не нормально, видеть это в ленте как-то не особо приятно», «Зачем мужику такой прикид?», «Панин, ты уже от безделья не знаешь, чем заняться. Такой сильный актер», - комментировали фото Алексея Панина пользователи сети.

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Автор: УНИАН