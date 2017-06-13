Любимого певца Путина экстренно госпитализировали

Лидер группы "Любэ" доставлен в больницу с подозрением на сердечный приступ. Николаю Расторгуеву стало плохо перед выступлением в Туле. Ведущие праздничного мероприятия сообщили собравшимся горожанам, что вокалист выступать не будет, передает StarHit.

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Как стало известно, Расторгуев плохо почувствовал себя перед концертом. Музыканту вызвали скорую помощь. По некоторым данным, врачи диагностировали у известного исполнителя сердечный приступ и приняли решение о его срочной госпитализации.

На концертную площадку музыканты группы "Любэ" вышли без своего лидера. Солировали им тульские артисты. Как заверили журналистов представители Расторгуева, угрозы для его жизни нет.

Напомним, в 2002 году российский президент Владимир Путин называл лидера группы "Любэ" Расторгуева своим любимым исполнителем.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в 2009 году музыкант известной российской группы "Любэ" Анатолий Кулешов погиб в ДТП на востоке Москвы.

Ранее Расторгуев в эфире одного из российских пропагандистских каналов назвал украинцев зомбированными и злобными. Комментируя коллег, занявших проукраинскую позицию, музыкант сказал: "Вроде бы наша позиция настолько ясна... Почему у них недостает мозгов это понять? Они что, тупые, что ли? Мне действительно тяжело понять, потому что в Украине – там зомбированное какое-то общество".