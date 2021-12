Адель очаровала поклонников природной красотой.

Британская поп-исполнительница Адель пожаловала в гости на шоу нидерландской блогерши Никки Туториалс без декоративной косметики на лице.

Знаменитость приняла участие в съемках, не заботясь особенно о нарядах: в бежевом гольфе и черных брюках. Певица уложила длинные волосы.

На шоу Никки Туториалс Адель долго рассказывала о веселых случаях из жизни звезды шоу-бизнеса, пока блогерша ее красила.

Публикация Никки собрала более 2 миллионов просмотров и 188 тысяч за один день.

Зрителей настолько поразила естественная красота британской исполнительницы, что они не удержались и в течение суток оставили тысячи комментариев с комплиментами и теплыми пожеланиями: "Она выглядит божественно без майкапа"; "Она выглядит невероятно и "до" и "после"; "Адель лучшая"; "Обожаю Адель".

Как писал УНИАН, ранее 33-летняя Адель выложила в сеть видео с кадрами, не вошедшие в официальный клип на песню "Easy On Me". Ролик стал своеобразным дополнением к основному клипу "Easy On Me" режиссера Ксавье Долана, премьера которого состоялась в октябре.

19 ноября Адель выпустила первый за шесть лет альбом, работа над которым длилась три года. Он получил название "30". 15-кратная обладательница "Грэмми" продолжила традицию и запечатлела в пластинке свой возраст в момент работы над песнями.

Автор: Виолетта Орлова