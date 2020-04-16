38-летняя Вера Брежнева показала на фото обнаженную грудь

Брежнева взбудоражила сеть откровенным фото, на котором показала голую грудь.

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, взбудоражила сеть откровенным фото, на котором показала голую грудь.

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Пикантная фотография появилась на второй странице знаменитости в Instagram, где она делится полезными советами со своими поклонниками.

Брежнева сфотографировала себя в зеркале в ванной. В кадре 38-летняя певица позирует обнаженной, прикрыв голую грудь рукой.

Пользователи восхитились внешностью Брежневой и засыпали певицу комплиментами.

"Бомба фото", "Самое откровенное фото Веры", "Красота какая", "Какая красивая и миниатюрная", "Пошла жара", – писали в комментариях фанаты.