"На курсы минета заскакиваю": Глюкоза рассказала об отношениях с Паниным (видео)

Актер Алексей Панин назвал Глюкозу талантливой и красивой "умницей".

Российская поп-певица Глюкоза (Глюк'oZa), призналась, что иногда может заскочить к скандальному актеру Алексею Панину на курсы минета.

Видео, в котором Глюкоза рассказывает об отношения с российским актером, Панин выставил в своем Instagram-аккаунте.

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Ведущий спросил у Глюкозы, какие у нее ассоциации, когда она слышит фамилию Панин.

«Мне очень нравится фильм «Жмурки» (режиссера Алексея Балабанова – ред). Он (Алексей Панин – ред.) прекрасно там сыграл. Были все эти скандалы… Я не ходила в интернет, не смотрела. Я не пылесборник. Я больше по своим каким-то интересам. На курсы минета так сказать заскочить», - рассказала Глюкоза.

На что ведущий ответил, что у Глюкозы правильные интересы.

В свою очередь Панин назвал Глюкозу талантливой и красивой «умницей».

«Умница! Мало того, что талантливая и красивая, ещё и умная. А самое главное, что свободная и независимая. Я уже думал, что после смерти моей любимой Люси Гурченко таких женщин на российской сцене не осталось. Ой! Про Лолиту забыл», - написал актер Алексей Панин.

Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин процитировал известного индийского йогина Садхгуру, который считает, что человек не должен себя идентифицировать с мужчиной или женщиной.

Ранее Панин в наручниках снялся в рекламе секс-шопа.