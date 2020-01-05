"Не холодно без штанов?" Панин в наручниках снялся в рекламе секс-шопа (видео)
Скандальный российский актер Алексей Панин в наручниках снялся в рекламе секс-шопа.
Соответствующее видео Панин разместил на своей странице в Instagram.
«Ребятки, мои друзья открыли интернет-магазин для взрослых – секс-шоп. Кому интересно – оставлю ссылочку… Весь товар очень качественный, видите – еле отвязался… Всем добра, плодитесь, размножайтесь или просто занимайтесь сексом», - призвал Алексей Панин.
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По словам актера, он снялся в рекламе бесплатно ради друзей.
В комментариях люди разделились на тех, кто оценил и раскритиковал новое видео любимого актера Путина Алексея Панина:
«Жаль, что отвязался»;
«Вот, урод»;
«Видимо, больше сказать нечего. Примитивно», - писали критика Панина.
«Ммм, наручники»;
«Самое интересное пропустила. И веночек... Так мило...БДСМ на минималах»;
«Наручи крутые»;
«Милый, тебе не холодно без штанов на улице? Простудишься, любимый!» - комментировали поклонники Алексея Панина.
Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин начал новый год с того, что раскрыл свои вкусы в сексе.