"Не холодно без штанов?" Панин в наручниках снялся в рекламе секс-шопа (видео)

По словам Алексея Панина, он снялся в рекламе бесплатно ради друзей.

Скандальный российский актер Алексей Панин в наручниках снялся в рекламе секс-шопа.

Соответствующее видео Панин разместил на своей странице в Instagram.

«Ребятки, мои друзья открыли интернет-магазин для взрослых – секс-шоп. Кому интересно – оставлю ссылочку… Весь товар очень качественный, видите – еле отвязался… Всем добра, плодитесь, размножайтесь или просто занимайтесь сексом», - призвал Алексей Панин.

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По словам актера, он снялся в рекламе бесплатно ради друзей.

В комментариях люди разделились на тех, кто оценил и раскритиковал новое видео любимого актера Путина Алексея Панина:

«Жаль, что отвязался»;

«Вот, урод»;

«Видимо, больше сказать нечего. Примитивно», - писали критика Панина.

«Ммм, наручники»;

«Самое интересное пропустила. И веночек... Так мило...БДСМ на минималах»;

«Наручи крутые»;

«Милый, тебе не холодно без штанов на улице? Простудишься, любимый!» - комментировали поклонники Алексея Панина.

Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин начал новый год с того, что раскрыл свои вкусы в сексе.