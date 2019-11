American Music Awards: Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона по количеству наград

Свифт получила на пять статуэток больше, чем Джексон.

Американская поп-певица Тейлор Свифт получила шесть наград American Music Awards-2019.

Читайте такжеМузыкальные итоги 2018: Billboard назвал лучших артистов года (видео)Как сообщает Reuters, общее количество наград премии, которые получила Свифт, достигло 29. Это позволило ей побить рекорд, который был установлен Майклом Джексоном. Ему удалось получить всего 24 награды.

В этом году певица получила статуетки за видео года (You Need to Calm Down), лучший поп/рок альбом (Lover), как лучшая поп/рок исполнительница, лучший современный взрослый исполнитель, исполнитель года. Также она была удостоена звания почетного исполнителя премии десятилетия.

Как ранее сообщал УНИАН, Тейлор Свифт признали самой высокооплачиваемой певицей 2019 года.