"Красивая попка": Леся Никитюк взбудоражила сеть новым фото
14:23, 17 июня 2019Звезды
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Поклонники звезды очень обрадовались ее новому фото.
Никитюк позировала в купальнике / фото instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк произвела фурор в сети пикантным снимком.
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На своей странице в Instagram она сверкнула обнаженными ягодицами, чем взбудоражила своих подписчиков. В кадре Никитюк предстала в купальнике шоколадного цвета. Ведущая развернулась спиной к камере, чтобы фаны увидели ее сочные ягодицы.
"Красивая попка", "Кардашьян нервно курит в сторонке", "Красотка", "Так держать", "Бомба", "Шикарная", - пишут в комментариях к фото.
Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк "засветила" грудь в костюме Чудо-женщины.
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