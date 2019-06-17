"Красивая попка": Леся Никитюк взбудоражила сеть новым фото

Поклонники звезды очень обрадовались ее новому фото.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк произвела фурор в сети пикантным снимком.

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На своей странице в Instagram она сверкнула обнаженными ягодицами, чем взбудоражила своих подписчиков. В кадре Никитюк предстала в купальнике шоколадного цвета. Ведущая развернулась спиной к камере, чтобы фаны увидели ее сочные ягодицы.

"Красивая попка", "Кардашьян нервно курит в сторонке", "Красотка", "Так держать", "Бомба", "Шикарная", - пишут в комментариях к фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк "засветила" грудь в костюме Чудо-женщины.