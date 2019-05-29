Известная телеведущая "засветила" грудь в костюме Чудо-женщины (фото)

Фото собрало более 100 тысяч лайков.

Известная Украинская телеведущая Леся Никитюк явилась перед своими подписчиками в образе супергероини.

В своем Instagram она опубликовала фото, на котором она одета в костюм Чудо-женщины из комиксов DC.

При этом зона декольте телеведущей выглядит довольно вызывающе. Однако подписчикам это, кажется, нравится.

Фото собрало более 100 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк в экстремальном мини покорила сеть.