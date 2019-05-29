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Известная телеведущая "засветила" грудь в костюме Чудо-женщины (фото)

13:29, 29 мая 2019
Звезды
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Чудо-женщина / фото WARNER BROS

В своем Instagram она опубликовала фото, на котором она одета в костюм Чудо-женщины из комиксов DC.

При этом зона декольте телеведущей выглядит довольно вызывающе. Однако подписчикам это, кажется, нравится.

Фото собрало более 100 тысяч лайков.

фото instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк в экстремальном мини покорила сеть.

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Теги: #Леся Никитюк