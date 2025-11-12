Диану называли "фавориткой" Тараса Цымбалюка.

Участницу 14 сезона романтического реалити "Холостяк" Диану Зотову, которую Тарас Цымбалюк вернул на проект в четвертом выпуске, заметили в свадебном платье возле ЗАГСа.

Соответствующие кадры модели распространила в сети пользовательница Anastasiia Myrhorodska. Она написала, что видела Зотову на днях в Тбилиси, а возле нее были ее родственники и гости, которые якобы поздравляли молодоженов.

"Похоже, что Диана пришла на шоу, находясь уже в отношениях, или так "искренне" была влюблена в "холостяка", что выходит замуж через несколько месяцев. Ну, теперь знаем точно, что Диана Зотова от "холостяка" розу не получила", - написала пользовательница.

Реакция сети

Многие из пользователей начали активно комментировать фотографии Дианы. Некоторые стали на ее защиту и отметили, что возле нее на фото брат или это старые кадры какой-то рекламной кампании. А вот другие выразили свое разочарование, что модель могла быть неодинокой во время участия в "Холостяке":

"Выходит за другого. Все остальные девушки так и делают"

"Могла бы хоть интригу подержать"

"Надеюсь, что в следующем выпуске она раскроет все карты о парне и уйдет из проекта".

К слову, прокомментировал фотографии и ведущий шоу Григорий Решетник. Он написал, что Диане на фото может быть 18 лет, то есть, намекая, что это архивные снимки.

Интересно, что сама Зотова официально пока не комментировала эту ситуация. Однако опубликовала видео в своем Instagram, на котором она в похожем образе, как на "слитых" фото. И подписала его так: "Готова к съемке".

