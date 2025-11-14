Тарас искренне поддержал девушку.

В пятницу, 14 ноября, в пятом выпуске шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк не смог сдержать эмоций. Его растрогала история всадницы Валерии.

Во время свидания в Карпатах девушка отметила, что ей было трудно справиться с вызовами на шоу, а именно нести вещи и продукты несколько километров до палаточного городка. Валерия объяснила, почему эти условия вызвали у нее такую реакцию.

"Мне врачи запрещают, я потеряла беременность. Для меня это болезненный вопрос, это важно. Это самая болезненная из ситуаций, которые были в жизни", - призналась Валерия.

Тарас поддержал девушку и поблагодарил ее за искренность.

"Мне приятно, что ты поделилась этим. Это очень ценно", - подчеркнул Цимбалюк.

Валерия добавила, что хочет, чтобы Тарас знал эту историю. По мнению девушки, если у них сложатся отношения, он должен знать правду. Также она отметила, что хотела бы родить ребенка от любимого человека.

"Важно родить от любимого человека, построить семью, а не просто рожать из-за возраста", - подчеркнула Валерия.

Напомним, ранее участница "Холостяка" удивила правдой о личной жизни и завершила участие в шоу.

