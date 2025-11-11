Тарас Цымбалюк не вручил Надежде Авраменко розу в 4-му выпуске 14-го сезона проекта.

Бывшая участница романтического реалити-шоу "Холостяк", владелица салона красоты Надежда Авраменко, которая покинула проект в 4-м выпуске, впервые после вылета публично и иронично высказалась о своем участии в нем.

Девушка ответила на несколько вопросов подписчиков в Instagram в stories. В частности, ее спросили, ее ли это была идея пойти на "Холостяк"? Отвечая на него, Авраменко опубликовала шуточный ролик со своими сотрудницами и написала:

"Меня мои девочки хотят отдать замуж. Потому что я им немного надоела".

Кроме того, после вылета из шоу Надя делилась роликами на страничке с мотивирующими фразами о том, что для нее "главное": "Главное помнить, что ты достойна всех роз мира", "Самое главное всегда оставаться собой, потому что в этом и есть уникальность каждой из нас".

Напомним, как писал УНИАН, на последней церемонии роз главный герой 14-го сезона реалити шоу "Холостяк" 2025 Тарас Цымбалюк не вручил Надежде Авраменко цветок со словами:

"У тебя очень классное чувство юмора, но я чувствую между нами только дружеский вайб, к сожалению. Потому я не могу дать тебе эту розу".

