Кондратюк резко высказался о песне представительницы Украины на 'Евровидении-2026'

Продюсер отметил, что раньше европейцы больше поддерживали украинских артистов.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о конкурсе "Евровидение" и оценил шансы LELÉKA на конкурсе этого года.

По его словам, ранее европейцы поддерживали Украину, особенно в начале полномасштабного вторжения.

"Мне было понятно, что в 2022 году, поедет ли Алина Паш или потом поедет Kalush, но будет колоссальная реакция на выступление украинцев. Началось полномасштабное вторжение, Европа в шоке, европейский зритель безусловно не хочет войны и поддержит наших. И было понятно, что там будут колоссальные баллы просто украинскому участнику. Но еще и песня понравилась. И даже если бы выступала Алина Паш, то я думаю, что у нее было бы то же самое первое место. Мне кажется, у нее была интересная композиция", – отметил Игорь в интервью Telegraf.

Не секрет, что в этом году представительница Украины будет выступать с композицией "Ridnym". Кондратюк подчеркнул, что ему трудно прогнозировать, какое место может занять певица, но высказался о ее конкурсной песне так:

"Я не увидел большой хитовости в этой песне, но там есть аутентичность, оригинальность. Посмотрим. LELEKA - может быть".

К слову, LELÉKA выступит в Вене под номером 12 во втором полуфинале, который состоится 14 мая.

