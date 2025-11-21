Решение о том, стоит ли обрезать астры, зависит от ваших конкретных целей.

Астры - это морозостойкие многолетники. Они цветут с конца лета и до похолодания, и отлично подходят для срезки.

С приближением холодов вы можете задаться вопросом, нужно ли обрезать астры или оставить их до весны. Эксперты объяснили преимущества обоих подходов, чтобы помочь решить, что лучше, пишет Marthastewart.

Нужно ли обрезать астры перед зимой

По словам садовода Кристы Литтл-Зиболд, она не обрезает многолетние астры, но решение об обрезке этих цветов осенью зависит от ваших эстетических целей.

"Если вы предпочитаете, чтобы сад выглядел как "чистый лист", то можете обрезать стебли полностью. Но если ваша цель - создать среду обитания для пчел, можно обрезать только самые толстые стебли до высоты от 30 до 45 см, а остальные соцветия оставить", - рассказала Литтл-Зиболд.

Как обрезать астры

Если вы решили обрезать астры, фермер Эмили Скотт посоветовала дождаться первых сильных заморозков. Она объяснила, что когда придет время, удалите все отмершие или пораженные части растения. Если есть признаки заражения вредителями или заболевания, выбросьте обрезанные ветки, поскольку попадание их в компост может привести к распространению болезней.

"В идеале следует оставлять 5-7 см стебля; однако некоторые садоводы предпочитают оставлять 15-20 см для создания привлекательного внешнего вида зимой", - рассказала Скотт.

Преимущества обрезки астр

Главное преимущество обрезки астр осенью - это аккуратный вид клумб к приходу весны, сказала Литтл-Зиболд.

Кроме того, некоторые садоводы предпочитают обрезать астры, чтобы снизить риск заражения вредителями и болезнями, которые могут поселиться на листве.

